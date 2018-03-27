Горожане построили иглу на воронежском водохранилище

Фото с постройкой появилось в сети. Воронежцы построили иглу прямо на льду водохранилища. Фото с нетипичным для воронежских пейзажей строением появились в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте». Снимки сделал один из создателей иглу Артём Проскурин. По его словам, вместе с друзьями они возвели строение на минувших выходных в районе санатория имени Горького.

По кадрам видно, что высота постройки более полутора метров, диаметр — около двух метров. «Кирпичи» для изготовления ледяного дома воронежцы делали с помощью прямоугольного ведра — укладывали в них снег и утрамбовывали. Многих горожан восхитил такой «арт-объект», но они выразили опасение, что иглу долго не простроит. И дело не в погоде, а людях, которые могут это просто так разломать. Стоит ли иглу до сих пор на месте — неизвестно.