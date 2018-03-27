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Горожане построили иглу на воронежском водохранилище
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Горожане построили иглу на воронежском водохранилище 

Вести Воронеж 31 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Фото с постройкой появилось в сети. Воронежцы построили иглу прямо на льду водохранилища. Фото с нетипичным для воронежских пейзажей строением появились в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте». Снимки сделал один из создателей иглу Артём Проскурин. По его словам, вместе с друзьями они возвели строение на минувших выходных в районе санатория имени Горького.
По кадрам видно, что высота постройки более полутора метров, диаметр — около двух метров. «Кирпичи» для изготовления ледяного дома воронежцы делали с помощью прямоугольного ведра — укладывали в них снег и утрамбовывали. Многих горожан восхитил такой «арт-объект», но они выразили опасение, что иглу долго не простроит. И дело не в погоде, а людях, которые могут это просто так разломать. Стоит ли иглу до сих пор на месте — неизвестно.
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