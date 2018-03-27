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Гостиница «Мосфильма» отмечена профессиональной наградой
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Гостиница «Мосфильма» отмечена профессиональной наградой 

На Западе Москвы 35 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Отель киноконцерна получил награду Booking.com по результатам безупречной работы в 2017 году.
Гости высоко оценили комфорт и порядок на этом объекте размещения. Награда, которой удостоена гостиница, вручается по результатам оценок и отзывов посетителей, мнение которых имеет наиважнейшее значение, определяя дальнейшие перспективы и направления работы. По словам гостей отеля, здесь всегда чисто, уютно, достойный завтрак, приветливый персонал.
Напомним, что гостиница киноконцерна «Мосфильм» располагается в двух шагах от киностудии. В разные годы здесь проживали: композиторы Исаак Шварц и Евгений Дога, актеры Олег Басилашвили, Богдан Ступка, Эве Киви, Алиса Фрейндлих.
В гостинице всего 34 комфортабельных номера, но главная ее особенность — особая «киношная» атмосфера. Приятный бонус для гостей — бесплатные экскурсии по легендарной киностудии, а для деловых путешественников в отеле оборудован конференц-зал для переговоров и мастер-классов.
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