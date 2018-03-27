Гостиница «Мосфильма» отмечена профессиональной наградой

Отель киноконцерна получил награду Booking.com по результатам безупречной работы в 2017 году.

Гости высоко оценили комфорт и порядок на этом объекте размещения. Награда, которой удостоена гостиница, вручается по результатам оценок и отзывов посетителей, мнение которых имеет наиважнейшее значение, определяя дальнейшие перспективы и направления работы. По словам гостей отеля, здесь всегда чисто, уютно, достойный завтрак, приветливый персонал.

В гостинице всего 34 комфортабельных номера, но главная ее особенность — особая «киношная» атмосфера. Приятный бонус для гостей — бесплатные экскурсии по легендарной киностудии, а для деловых путешественников в отеле оборудован конференц-зал для переговоров и мастер-классов.