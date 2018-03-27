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Исторический особняк Ижболдиных в центре Екатеринбурга ждет реставрация
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Исторический особняк Ижболдиных в центре Екатеринбурга ждет реставрация 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге полностью отреставрируют фасадную часть исторического здания в центре Екатеринбурга — дом купцов Ижболдиных. Цена вопроса — 2 млн рублей, сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал».
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госзакупок, где заказчиком работ является Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области. Максимальная стоимость контракта по реставрации фасада исторического здания составляет 2 004 954 рублей.
В частности, в реставрационные работы входит полная смена штукатурки и окраска поверхности в бежевый цвет с выделением отдельных частей в белых тонах. Но главное — реставрации также коснется и не лицевая часть фасада, которая на сегодняшний день даже не отштукатурена и показывает кирпичную кладку. На здании полностью поменяют водосточные трубы и восстановят утерянные декоративные детали. Окончание работ запланировано на конец мая 2018 года.
Дом купцов Ижболдиных на проспекте Ленина, 22А, является объектом культурного наследия и относится к первой половине XIX века. После 1918 года в главном доме усадьбы размещались медицинские учреждения — поликлиника Пермской железной дороги, детская больница Свердловской железной дороги. До 1999 года здесь размещалась детская стоматологическая поликлиника Ленинского района. К слову, второй этаж Дома купцов Ижболдиных занимает редакция «АиФ-Урал».
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