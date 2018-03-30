Обыски прошли в комитете по здравоохранению Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Правоохранительные органы в четверг провели обыски в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета, следственные действия проводились в отделе развития учреждений здравоохранения.

"Факт [обысков] подтверждаем. Что конкретно изымали, не могу вам сказать, но работали в отделе развития учреждений здравоохранения. Работе комитета это не помешало, мы работаем в обычном режиме", — сказали в пресс-службе.