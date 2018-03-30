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Обыски прошли в комитете по здравоохранению Петербурга
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Обыски прошли в комитете по здравоохранению Петербурга 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в четверг провели обыски в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета, следственные действия проводились в отделе развития учреждений здравоохранения.
"Факт [обысков] подтверждаем. Что конкретно изымали, не могу вам сказать, но работали в отделе развития учреждений здравоохранения. Работе комитета это не помешало, мы работаем в обычном режиме", — сказали в пресс-службе.
По информации региональных СМИ, оперативные мероприятия в комитете проводили представители службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Изымались документы, а также электронные носители с информацией, связанной с заключением госконтрактов с компанией «Стройреанимация».
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