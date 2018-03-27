Появление первых клещей в Приморье спрогнозировали на начало апреля

Активность клещей в Приморском крае составляет в среднем 215 дней.

На территории Приморского края эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту все 32 административные территории. Средний многолетний показатель обращаемости населения края в медицинские организации края по поводу присасывания клещей — 7087 человек. Исследовано в среднем 4869 клещей, снятых с людей (68,7% от пострадавших), напоминает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По состоянию на 26 марта, обращения населения с присасыванием клещей в медицинских организация края не зарегистрированы.

В 2017 году в крае было зарегистрировано 28 случаев клещевого вирусного энцефалита. Наиболее высокие уровни заболеваемости КВЭ в эпидемический сезон 2017 г. зарегистрированы на пяти территориях края: Пожарский, Шкотовский, Чугуевский, Тернейский, Яковлевский муниципальные районы.

Ежегодно регистрируются летальные случаи от клещевого вирусного энцефалита. Средний показатель летальности по Приморскому краю (за 10 лет) — 7,6%, в 2017 г. — 7,1%.

В 2017 г. в крае было также зарегистрировано 158 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 116 случаев клещевого риккетсиоза.

Активность клещей в Приморском крае и возможность передачи клещевого энцефалита составляет в среднем 215 дней и продолжалась по средним многолетним данным за последние пять лет с 1-й декады апреля до 3-й декады октября; в 2017 г. — со второй декады марта до 2-й декады октября.

Появление первых клещей в природных биотопах в текущем году ожидается в 1-2-й декадах апреля.

О том, как обезопасить себя от клещей, читайте здесь.