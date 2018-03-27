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В Якутии намерены заготавливать до 800 тыс. кубометров леса к 2020 году
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В Якутии намерены заготавливать до 800 тыс. кубометров леса к 2020 году 

Дальний Восток 33 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Власти Якутии планируют вывести отрасль лесозаготовки в регионе из кризиса благодаря дорожной карте развития отрасли. Реализация плана позволит к 2020 году вывести показатель лесозаготовки с нынешних 176 тыс. до 800 тыс. кубометров, а также наладить производство пиломатериалов, сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве промышленности и геологии.
«Реализация мероприятий по обновлению лесоустроительной документации, строительству лесовозных дорог <> позволят к 2020 году достичь показателя до 800 тыс. кубометров по заготовке бревен хвойных пород, порядка 440 тыс. кубометров производства лесоматериалов, лесоэкспорт 30 тыс. кубометров», — сообщили в министерстве, отметив, что план позволит увеличить число занятых в отрасли специалистов до 1000 чел.
Сейчас же отрасль не использует свой потенциал, считают власти. «Производственные мощности предприятий лесопереработки загружены меньше чем на 2/3. Несмотря на богатый лесосырьевой потенциал и емкость внутреннего рынка республики (более 250 тыс. кубометров — прим. ТАСС), за 2015−2016 годы производство пиломатериала составило не более 176 тыс. кубометров», — отметили в ведомстве, пояснив, что ежегодно увеличивается присутствие на рынке лесоматериалов предприятий Иркутской области.
Иркутские лесозаготовщики предлагают «более привлекательную цену для конечного потребления», отметили в ведомстве. Однако с введением новых тарифов на электроэнергию данная ситуация может поменяться, считают в министерстве.
Общий запас лесных ресурсов республики составляет 8,5 млрд кубометров. Как отметили в ведомстве, сейчас удельный вес лесопромышленного комплекса республики в совокупном объеме производства РФ бревен хвойных пород по оценочным данным 2017 года составил 0,85%, по производству лесоматериалов — 0,9%.
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