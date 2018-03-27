Корпорации станут новыми государствами? 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» Корпорации, такие как Facebook и другие, продолжат превосходить государство в получении огромного количества персональных данных о физических лицах, особенно тех, которые живут на Западе. Корпорации могли бы использовать эту информацию как часть усилий по перестройке приверженности людей. Поскольку государства воспринимают корпорации как потенциальную угрозу своей власти, они примут меры, чтобы держать такие компании в страхе. Смогут ли корпорации в этом столетии вытеснить государство в качестве доминирующей организационной структуры в мире?Это вопрос, на который многие мыслители отвечают категорически — «да». В таком смелом видении будущего национальные границы постепенно отмирают по мере того как транснациональные компании усиливают свое влияние. Для сторонников такой перспективы, преобладающие тенденции во всем мире, растущее влияние крупных компаний, гигантские объемы доходов таких компаний как Apple и уменьшение торговых барьеров — все это указывает на растущее влияние крупных корпораций. Скептики, напротив, уверены, что рано писать некролог государству, однако признают, что корпорации, скорее всего, съедят национальную власть в ближайшие десятилетия. Наступает ли закат государства? История мира — это, по сути, история невидимых путей, которые сформировали глобальное население. Основная социальная единица, человек, во многом одинакова во всех странах мира, однако появляются системы, которые превращают людей в винтики в огромных машинах. Организации и институты реализуют свою власть благодаря готовности отдельных лиц подчинить себя более широким целям. В эпоху феодализма власть короля зависела от лояльности его лордов. Те в свою очередь должны были держать своих крестьян в подчинении, чтобы обеспечивать собственную власть. Хотя католическая церковь якобы была занята миром грядущим, она, тем не менее, обладала большой властью в мире нынешнем. Однако сегодня она является тенью своего прежнего «я», потому что ей не удалось заставить большую часть населения мира поверить ей. В течение столетий после Вестфальского мира в 1648 году национальное государство начало вытеснять церковь, в конечном итоге создавая общее чувство единства, за которое готовы были умереть большие группы разных людей.
Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку в Cambridge Analytica. Компания могла незаконно получить доступ к данным десятков миллионов пользователей и использовать их во время предвыборной кампании Дональда Трампа.
Но идея о том, что отдельные лица могут начать сплачиваться вокруг корпораций больше, чем вокруг национального государства, ошибочна. Во-первых, благоприятные геополитические обстоятельства, которые позволили корпорациям процветать в течение последних 70 лет, не смогут продолжаться. Помимо этого, есть и более глубокие философские проблемы, касающиеся идей и вопросов личной мотивации. Если корпорации по своему уровню влияния должны будут достичь влияние государства в глобальном смысле, отдельные индивидуумы должны будут коллективно сменить свою приверженность нынешним политикам в пользу крупных компаний. Национальное самосознание воспитывалось на протяжении многих веков, перерастая в институт семьи, культуру, традиции и языки. Корпорации, напротив, относительные новички в области политики самосознания и не пока смогли достичь той же степени проникновения в жизнь людей. Тем не менее, последние события заставляют ожидать переход власти от государства к корпорациям. Использование знаний в погоне за властью В последние годы личная информация стала все более важным товаром, особенно в Европе и Северной Америке. Но если раньше сбор этих сведений — это была прерогатива государства, то сейчас сбором таких сведений занимаются, в основном, корпорации. Западное население относительно спокойно — несмотря на нынешние последствия инцидента Facebook-Cambridge Analytica — позволяло компаниям получать огромное количество информации о них. За последние 20 лет такие компании, как Facebook, Google и Amazon, стали частью повседневной жизни граждан Запада, и они собрали огромное количество персональной информации о пользователях. Эти разработки дали технологическим корпорациям возможность получить доступ к определенной степени знаний о жизни людей, о которых мог только мечтать западный политик в преддверии выборов. Огромные пласты информации о жизни людей находят отражение в соцсетях, и если так пойдет и дальше, такие корпорации как Facebook и Amazon, вскоре смогут получить больше информации об отдельных лицах в западных странах, чем национальные правительства, которые в значительной степени имеют ограниченный доступ к информации, которую они собирают и сохраняют. В битве за сердца и умы нетрудно представить, что Apple в один прекрасный день получит больше шансов, чем национальное правительство на то, чтобы убедить того или иного человека разделить его интересы. Это может быть ключом к огромному влиянию. Уже сейчас кажется, что государства готовят контратаку против корпораций, в частности, прибегая к антимонопольному законодательству. Судебные чиновники в ЕС начали судебные иски против крупных американских технологических компаний, используя подобные возможности, в то время как аналогичные дебаты начались и в США. Корпорации продолжат проникать в жизни людей по всему миру до такой степени, что в конечном итоге смогут соперничать с государством за власть. Как показывают недавние судебные разбирательства в ЕС, первые залпы великой битвы между государством и корпорациям уже прозвучали, и, скорее всего, это только начало.