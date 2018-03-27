Власти Прикамья обсудили подготовку к пожароопасному сезону

Губернатор Максим Решетников , открывая заседание, отметил, что после трагедии в кемеровском ТРЦ, необходимо тщательно проверить состояние безопасности в ТЦ Пермского края . На контроль нужно взять те объекты, где ранее были выявлены нарушения.

Метеорологи обещают потепление в Прикамье в скором времени, Прикамье должно быть готово к паводкам и вероятным лесным пожарам. Основным показателем для будущего паводка является запас воды в снежном покрове. Как отметил начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов , на 26 марта показатель ниже нормы.

«По предварительным прогнозам в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — рассказал Смирнов.

Однако губернатор подчеркнул, что несмотря на благоприятные условия, край должен быть готов к любым событиям. «Прошлым летом было много дождей, поэтому есть риски, связанные с водностью рек. Плюс наблюдается приток воды на Камском водохранилище», — предупредил Решетников.

В 2017 году в регионе было проведено 10 мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод и повышению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). 8 мероприятий были связаны со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом ГТС прудов и ГТС инженерной защиты.

Из 13 муниципальных ГТС прудов и водохранилищ на трех ГТС ремонтно-восстановительные работы с предоставлением субсидий из федерального бюджета начаты в 2017 году. В 2018 году они будут продолжены. Начнется капремонт или реконструкции еще на трех ГТС.

Также предусмотрено расширение персонала и увеличение материально-технической базы. 45,6 млн рублей направят на специалистов парашютно-десантной пожарной службы, содержание систем наблюдения и связи. 25 млн рублей — на мониторинг пожарной опасности и почти 20 млн рублей — на противопожарное обустройство лесов.

На обновление автопарка, техники и оборудования дополнительно выделят 61 млн рублей. Это позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах края — Чусовском и Коми-пермяцком.

Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта 2018 года.

Фото: пресс-служба губернатора