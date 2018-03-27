Министры Красноярского края, Хакасии и Тывы обсудили подготовку к КЭФ

— Это первый прецедент создания такого макрорегиона в России , поэтому на всех нас возложена большая ответственность, — отмечает министр экономического развития Хакасии Татьяна Пауль.

Министр экономики Тувы Елена Каратаева рассказала, что будет создана межрегиональная рабочая группа с целью выработки единых предложений в Правительство РФ по содержанию, механизмам реализации, системе управления проектом «Енисейская Сибирь», а также по выработке возможных форм и мер государственной поддержки и созданию особого режима для участников проекта.

Подводя итоги встречи, заместитель председателя правительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин отметил, что обсуждение носило конструктивный характер.

— Мы обсудили представление проекта «Енисейская Сибирь» на площадках Красноярского экономического форума. Инфраструктура КЭФ составлена таким образом, что заявить о проекте можно с разных позиций. В частности, коллегам было предложено включиться в экспозиционную часть форума по теме культурных особенностей Хакасии и Тывы, а также рассмотреть варианты участия в дискуссионных форматах, — пояснил министр.

Сергей Верещагин подчеркнул, что в скором времени главам регионов предстоит подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве, поэтому предварительным переговорам уделяется большое внимание.