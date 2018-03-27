Власти РТ не приняли предложение о запрете строительства МСЗ в поселениях 

Власти Татарстана не поддержали поправки к Экологическому кодексу республики о запрете строительства мусоросжигательного завода ближе, чем за 10 км от населенных пунктов, сообщает «Коммерсант».
Кабмин РТ решил, что такие ограничения противоречат федеральному законодательству, которым определены требования охраны атмосферного воздуха при размещении объектов хозяйственной деятельности. В документе говорится, что федеральным законом для МСЗ мощностью от 40 тонн предусмотрена санитарно-защитная зона протяженностью 1 км, а увеличить ее власти не могут.
Напомним, предложение о том, чтобы запретить строительство МСЗ во всех населенных пунктах, а также не размещать на расстоянии ближе, чем на 10 км от границ поселений, внес депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев.
Ранее жители «Салават Купере» организовали собрание, на котором выразили свое недовольство планами по строительству мусоросжигательного завода в Осиново.