С условиями проекта высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург определятся к осени

Утверждён порядок переговоров между Минтрансом России и хозяйственным партнёрством «Уральская скоростная магистраль» для обсуждения условий соглашения. С условиями для реализации проекта стороны определятся до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

— 23 марта министр транспорта России Максим Юрьевич Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения в отношении предполагаемых к созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта УВСМ Челябинск Екатеринбург . Также утверждён порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнёрством «Уральская скоростная магистраль» для обсуждения условий концессионного соглашения. Считаю это важным шагом на пути реализации нового мегапроекта, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский

Глава региона добавил, что работа с Минтрансом и другими заинтересованными структурами продолжится.

— Таким образом, мы прошли три этапа: сначала подали инициативу на заключение концессионного соглашения, затем в процесс включился Минтранс в качестве переговорщика со стороны Правительства РФ , теперь мы получили заключение о том, что инициатива Челябинской области является адекватной и её будут сейчас предметно рассматривать. То есть решение о том, что УВСМ важна и нужна государству, принято. Но на каких условиях проект будет реализовываться (с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государству, регионам будет приносить эта дорога), — до 30 сентября мы должны прийти к единому мнению и принять решение, — сообщил замгубернатора Руслан Гаттаров

28 марта Борис Дубровский на заседании коллегии Минтранса выступит с докладом о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры к саммитам ШОС БРИКС в Челябинске — ВСМ и аэропорта.

— В частности, будут затронуты вопросы строительства перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов. Работа ведется, но губернатор Борис Дубровский планирует обратиться к министру транспорта РФ о его личном кураторстве этого проекта, — добавил Руслан Гаттаров.