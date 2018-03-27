Волки в «Самарской Луке»: на территории заповедника увеличилась популяция серых хищников

Впервые за долгое время в лесных массивах «Самарской Луки» задержались волки. Специалисты зарегистрировали пять серых хищников. Об этом стало известно во время зимнего маршрутного учета охотничье-промысловых животных.

— Стая благоприятно воздействует на экосистему природного парка. В присутствии волков существенно сокращается количество бродячих собак, а также лисиц, которые наносят значительный ущерб редким видам животных, — рассказали специалисты.

В «Самарской Луке» отмечают рост численности большинства видов обитателей. Специалисты связывают эту тенденцию с достаточным количеством кормовых ресурсов и благоприятными условиями зимовки.

Максимальный рост особей фиксируют у сибирских косулей. В 2017 году в национальном парке обитали 487 особей, сейчас же на территории парка насчитали около 700 копытных. Также выросла популяция лосей и кабанов, на 199 и 422 особи соответственно.