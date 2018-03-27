Что общего у охраны природы и HR?

Численность населения на планете движется к критической отметке. Это приводит к массовой вырубке лесов, загрязнению воздуха и воды. Все чаще в обществе поднимаются проблемы экологии, бережного природоиспользования. В этом направлении ведут работу и многие компании. Наша не стала исключением. Ответственное лесопользование и лесовосстановление — основа деятельности международного лесопромышленного концерна UPM.

Накануне Международного дня биологического разнообразия,22 мая, UPM традиционно высаживает деревья по всему миру. В нынешнем году это будет в двенадцатый раз в России

Леса для жизни и бизнеса

Леса — один из самых ценных возобновляемых ресурсов на Земле. Они дают кров и пищу, они играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и формировании климата. Всего одно дерево на протяжении своего жизненного цикла может поглотить до 1000 кг атмосферного углекислого газа, противостоять изменению климата и произвести тысячи килограмм кислорода. Миллионы рабочих мест в мире также зависят от леса.

Древесина к тому же — ценный ресурс для производства разнообразных изделий, которые поддаются вторичной переработке и биоразложению, а также могут служить источником биоэнергии.

Наша компания владеет примерно 715 000 гектарами сертифицированного леса в Финляндии США , а также 254 000 гектарами плантаций в Уругвае . Мы поставляем лес на наши заводы в объеме свыше 27 млн кубометров в год из 14 стран мира.

UPM работает согласно принципам устойчивого лесопользования и сохранения биологического разнообразия в лесах. Это является неотъемлемой частью нашей работы. Мы используем сертифицированное сырье всегда, когда это возможно, и на глобальном уровне продвигаем идею использования сертифицированной древесины.

Помимо закупок леса, мы заботимся о росте и здоровом развитии собственных лесов компании и частных, управляемых нашими специалистами. Наши сотрудники по всему миру ежегодно высаживают около 50 миллионов деревьев. В России у нас нет своей аренды лесных угодий, но мы считаем своим долгом помогать в лесовосстановлении нашим поставщикам.

Первый «Лесной десант UPM», ежегодное волонтерское мероприятие по посадке деревьев, прошел в 2006 году, задолго до официального объявления Федеральным агентством лесного хозяйства в 2011 году Всероссийского дня посадки леса. За 11 лет в «Лесном десанте» суммарно приняли участие почти 900 сотрудников российского подразделения UPM, было высажено около 85 тысяч саженцев ели и сосны в Ленинградской и Новгородской областях.

Также в задачи проекта входит и командообразование: «Лесной десант» — единственная возможность познакомиться и пообщаться с коллегами из других городов и подразделений.

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