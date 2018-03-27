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Американские военные разрабатывают нелетальное лазерное оружие
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Американские военные разрабатывают нелетальное лазерное оружие 

Naked-Science.ru 50 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Уже сегодня в арсенале американского Министерства обороны можно найти «перцевые» гранаты и электрошокеры, временно слепящие и оглушающие системы. Однако ведомство реализует собственную программу нелетального вооружения JNLWP (Joint Non-Lethal Weapons Program) и разрабатывает новые образцы и технологии. Проект Defense One представил ролики, в которых ведущий разработчик программы JNLWP Дэвид Лоу (David Law) рассказывает о новом средстве нелетального воздействия — с использованием индуцированных лазером эффектов плазмы.
В их системе задействованы сразу два: сначала краткие, но исключительно мощные вспышки фемтосекундного лазера ионизируют воздух, превращая его в заряженную плазму. Импульсы второго лазера заставляют ее колебаться с заданной частотой, позволяя добиваться любого нужного эффекта. Плазма может создавать яркие вспышки и акустические колебания воздуха необходимой частоты. «Мы уже подошли к тому, чтобы эта штука смогла заговорить, — говорит Дэвид Лоу. — Не хватает еще трех-четырех килогерц».
©Patrick Tucker, Defense One  Главная мысль разработчиков — создание единой системы, способной заменить целый арсенал нелетального вооружения, которое испытывают сегодня. Она должна наносить и световое, и звуковое, и тепловое воздействие. Одной из ее необычных особенностей является возможность создания плазмы строго на заданной дистанции; таким образом, источник воздействия — будь то человеческий голос из пустоты или яркая болезненная вспышка — может возникать прямо у цели, дезориентируя противника.
©Patrick Tucker, Defense One  По оценке Дэвида Лоу, рабочая дистанция, вероятно, достигнет как минимум пяти километров, «хотя плазму удавалось создать и на 20 или 30 километрах». По данным Defense One, ролик записан в феврале 2018 года. Разработчики сообщают, что система будет готова в 2021-м.
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