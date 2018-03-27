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Абэ получил поддержку на фоне политического скандала
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Абэ получил поддержку на фоне политического скандала 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приказывал чиновникам изменять документы по продаже государственных земель. Об этом заявил Нобухиса Сагава, ранее покинувший пост главы налогового ведомства, сообщает MarketWatch.
Экс-глава налогового ведомства Японии Нобухиса Сагава. Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Комментарии Сагавы обеспечивают поддержку японскому премьеру. Рейтинг Абэ упал на фоне скандала, поводом для которого стала продажа принадлежащих государству земель по заниженной цене националистической организации «Моритомо гакуэн». "От премьер-министра не поступало никаких указаний", — сказал Сагава. По его словам, вопрос продажи рассматривало финансовое управление министерства финансов. Земля в префектуре Осака была продана «Моритомо гакуэн» в 2016 г. лишь за небольшую часть рыночной стоимости. Эта сделка привела к обвинениям в фаворитизме отчасти потому, что жена премьер-министра была знакома с главой организации.
Ссылки по теме
Хедж-фонды ставят на иену на фоне скандала в Японии Рейтинг Синдзо Абэ упал до рекордного минимума Коррупционный скандал угрожает будущему «абэномики» Министерство финансов Японии признало, что оно изменило записи, связанные с продажей земель. Ссылки на Абэ, его жену Акиэ Абэ и министра финансов Таро Асо были удалены из записей министерства финансов о сделке. Абэ настаивает, что он и его жена не участвовали в продаже земли. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным опроса, проведенного газетой The Asahi Shimbun, уровень поддержки правительства Японии упал до минимума с 2012 г., когда Абэ стал главой кабмина страны. За месяц рейтинг поддержки кабинета министров опустился на 13 п. п. до 31%. Уровень недовольства правительством повысился на 11 п. п. до 48% на фоне политического скандала в Японии. Подозрение в фальсификации документов может подорвать шансы Абэ на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии в сентябре.
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