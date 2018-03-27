Абэ получил поддержку на фоне политического скандала

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приказывал чиновникам изменять документы по продаже государственных земель. Об этом заявил Нобухиса Сагава, ранее покинувший пост главы налогового ведомства, сообщает MarketWatch.

Экс-глава налогового ведомства Японии Нобухиса Сагава. Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Комментарии Сагавы обеспечивают поддержку японскому премьеру. Рейтинг Абэ упал на фоне скандала, поводом для которого стала продажа принадлежащих государству земель по заниженной цене националистической организации «Моритомо гакуэн». "От премьер-министра не поступало никаких указаний", — сказал Сагава. По его словам, вопрос продажи рассматривало финансовое управление министерства финансов. Земля в префектуре Осака была продана «Моритомо гакуэн» в 2016 г. лишь за небольшую часть рыночной стоимости. Эта сделка привела к обвинениям в фаворитизме отчасти потому, что жена премьер-министра была знакома с главой организации.

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