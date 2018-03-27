Оформление загранпаспорт: какие документы нужны и как получить 

На вопрос отвечает инспектор отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, капитан полиции Светлана Кирилина.
Гражданин Российской Федерации вправе оформить паспорт, содержащий электронный носитель информации (сроком действия 10 лет) или паспорт сроком действия 5 лет.
Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется ГУВМ МВД России и подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России. В предоставлении государственной услуги также принимают участие многофункциональные центры.
В настоящее время предпочтительна форма подачи заявления о выдаче заграничного паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сайт Портала функционирует непрерывно в круглосуточном режиме, что обеспечивает пользователю возможность направления электронного заявления в любое для него удобное время. Получая от уполномоченного сотрудника подразделения по вопросам миграции электронные сообщения на свой «Личный кабинет», заявитель информируется о всех этапах прохождения своих документов от стадии приема до готовности заграничного паспорта.
В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, оплата государственной пошлины применяется с понижающим коэффициентом 0,7%.
Необходимые документы для оформления заграничного паспорта совершеннолетнему гражданину Российской Федерации:
1. Заявление установленного образца;
2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Заграничный паспорт, если срок его действия не истек;
4. Разрешение командования для военнослужащих Вооруженных сил РФ и Федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (за исключением лиц, проходящих службу по призыву);
5. Военный билет (для лиц мужского пола от 18 до 27 лет), в котором имеется отметка об окончании прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе, военный билет офицера запаса.
6. Заявление произвольной формы с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении или о браке) — при необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными документами.
Необходимые документы для оформления заграничного паспорта несовершеннолетнему гражданину Российской Федерации:
1. Заявление установленного образца;
2. Основной документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, опекуна, попечителя);
3. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем;
4. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
5. Основной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет (паспорт);
6. Заграничный паспорт, если срок его действия не истек;
7. Заявление произвольной формы с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении или о браке) — при необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными документами.
Квитанцию об уплате государственной пошлины, справку военного комиссариата по форме, установленной Приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 (для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет), не служивших и не освобожденных от прохождения службы в Российской Армии по призыву) заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
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