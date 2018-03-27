Оформление загранпаспорт: какие документы нужны и как получить

Гражданин Российской Федерации вправе оформить паспорт, содержащий электронный носитель информации (сроком действия 10 лет) или паспорт сроком действия 5 лет.

Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется ГУВМ МВД России и подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России. В предоставлении государственной услуги также принимают участие многофункциональные центры.

В настоящее время предпочтительна форма подачи заявления о выдаче заграничного паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сайт Портала функционирует непрерывно в круглосуточном режиме, что обеспечивает пользователю возможность направления электронного заявления в любое для него удобное время. Получая от уполномоченного сотрудника подразделения по вопросам миграции электронные сообщения на свой «Личный кабинет», заявитель информируется о всех этапах прохождения своих документов от стадии приема до готовности заграничного паспорта.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, оплата государственной пошлины применяется с понижающим коэффициентом 0,7%.

Необходимые документы для оформления заграничного паспорта совершеннолетнему гражданину Российской Федерации:

1. Заявление установленного образца;

2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3. Заграничный паспорт, если срок его действия не истек;

4. Разрешение командования для военнослужащих Вооруженных сил РФ и Федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (за исключением лиц, проходящих службу по призыву);

5. Военный билет (для лиц мужского пола от 18 до 27 лет), в котором имеется отметка об окончании прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе, военный билет офицера запаса.

6. Заявление произвольной формы с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении или о браке) — при необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными документами.

Необходимые документы для оформления заграничного паспорта несовершеннолетнему гражданину Российской Федерации:

1. Заявление установленного образца;

2. Основной документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, опекуна, попечителя);

3. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем;

4. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

5. Основной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет (паспорт);

6. Заграничный паспорт, если срок его действия не истек;

7. Заявление произвольной формы с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении или о браке) — при необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными документами.

Квитанцию об уплате государственной пошлины, справку военного комиссариата по форме, установленной Приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 (для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет), не служивших и не освобожденных от прохождения службы в Российской Армии по призыву) заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

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