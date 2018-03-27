В Дагестане появились несколько новых министерства 

Врио главы Дагестана Владимир Васильев упразднил региональное Министерство промышленности и торговли, преобразовал Министерство транспорта, энергетики и связи в Министерство промышленности и энергетики, Министерство печати и информации — в Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций. Указы об этом опубликованы на сайте главы республики.
Кроме того Агентство по дорожному хозяйству — Дагавтодор преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Новое ведомство также возьмет на себя функции упраздненного Минтрансэнергосвязи, а Агентство по предпринимательству и инвестициям региона возьмет на себя функции Минпромторга.
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ согласно указа переименовано в Министерство строительства и ЖКХ.
Министрерство промышленности и энергетики возглавил экс-глава регионального Минтрансэнергосвязи Сайгидпаша Умаханов, а бывший мэр Дербента Малик Баглиев займет пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ. Новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона стал Ширухан Гаджимурадов, занимавший должность министра транспорта с февраля 2013 по июнь 2013 года.
В начале февраля Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана после того, как врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и двух его заместителей здержали по делу о хищениях и превышении должностных полномочий.