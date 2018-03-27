В Дагестане появились несколько новых министерства

Кроме того Агентство по дорожному хозяйству — Дагавтодор преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Новое ведомство также возьмет на себя функции упраздненного Минтрансэнергосвязи, а Агентство по предпринимательству и инвестициям региона возьмет на себя функции Минпромторга.

Министерство строительства , архитектуры и ЖКХ согласно указа переименовано в Министерство строительства и ЖКХ.

Министрерство промышленности и энергетики возглавил экс-глава регионального Минтрансэнергосвязи Сайгидпаша Умаханов , а бывший мэр Дербента Малик Баглиев займет пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ. Новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона стал Ширухан Гаджимурадов, занимавший должность министра транспорта с февраля 2013 по июнь 2013 года.

В начале февраля Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана после того, как врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и двух его заместителей здержали по делу о хищениях и превышении должностных полномочий.