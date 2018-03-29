В Краснодаре сносят торговые ларьки

Демонтаж двух «точек» проводится по требованию администрации краевого центра. Собственники осуществляют разбор ларьков за собственный счет. Павильоны были расположены на углу ул. Ставропольской и им. Шевченко.

«В городе проводится планомерная работа по освобождению тротуаров и пешеходных зон от торговых объектов. Срок аренды земельного участка площадью 336 кв. метров у этих предпринимателей истек. По поручению главы города было принято решение его не продлевать, чтобы освободить эту территорию и таким образом расширить пешеходную зону», — приводит высказывание заместителя начальника управления муниципального контроля Артема Губского пресс-служба мэрии.

Ларьки не входили в утвержденную городом схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Арендатору требования об освобождении территории и демонтаже были предъявлены заблаговременно.