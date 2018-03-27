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В Краснодаре снесли незаконный торговый павильон
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В Краснодаре снесли незаконный торговый павильон 

АиФ-Кубань 43 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
В микрорайоне Комсомольский прошли исполнительные действия по сносу незаконно установленного торгового павильона, сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодасркому краю. Таким образом исполнено решение Арбитражного суда Краснодарского края об освобождении земельного участка площадью 19 кв.м. путем демонтажа объекта из сборно-разборных конструкций. Взыскателем выступала администрация Краснодара, ответчиком — индивидуальный предприниматель, установивший без разрешительных документов на улице Тюляева ларек.
Должнику судом было дано 10 дней на добровольное исполнение судебного решения, но мужчина в обозначенный срок не предпринял никаких действий. В итоге под контролем сотрудников отдела судебных приставов по Карасунскому округу г. Краснодара состоялся принудительный снос, после чего земельный участок был приведен в пригодное для его дальнейшего использования состояние.
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