Ямал — в пятёрке. В округе низкий уровень безработицы

Уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе , рассчитанный по методологии Международной организации труда, в среднем в 2017 году составил 3,2% к численности рабочей силы.

Это ниже общероссийского значения (5,2%). По данному показателю Ямал входит в пятёрку субъектов Российской Федерации с низким уровнем безработицы, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа на 1 января 2018 года, составила 2063 человека, что на 28% ниже аналогичного периода 2017 года.

Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости на 1 января 2018 года, составила 14648 вакансий, что к 1 января 2017 года — 141%.