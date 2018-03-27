Уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в среднем в 2017 году составил 3,2% к численности рабочей силы.
Это ниже общероссийского значения (5,2%). По данному показателю Ямал входит в пятёрку субъектов Российской Федерации с низким уровнем безработицы, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа на 1 января 2018 года, составила 2063 человека, что на 28% ниже аналогичного периода 2017 года.
Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости на 1 января 2018 года, составила 14648 вакансий, что к 1 января 2017 года — 141%.
Такая информация содержится в докладе об основных показателях социально-экономического положения субъектов России в 2017 году, опубликованном Росстатом. По данным доклада, ситуация на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного округа характеризуется как стабильная.