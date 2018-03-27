Почти половина квартала «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной будет отдано под озеленение

Парковую зону для отдыха жителей города создадут в районе Шелепихинской набережной, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Реализация концепции территории без машин позволит создать в районе Шелепихинской набережной безопасную зону отдыха для жителей города. В рамках строительства многофункционального квартала «Сердце Столицы», распложенного по адресу: Шелепихинская наб., вл. 34, застройщик объекта АО «Дон-Строй Инвест» реализует концепцию территории, свободной от транспорта. Это станет возможным благодаря обширному подземному паркингу. Так, совокупное число машино-мест во всех трех очередях строительства составляет почти 4 тыс., что более чем на сотню больше, чем количество квартир в жилых корпусах. Около 46% территории многофункционального квартала займет масштабное озеленение. Так, предполагается посадка 1,1 тыс. крупномерных деревьев, более 3,5 тыс. кв. м декоративных кустарников и почти 4 тыс. кв. м цветников. Прилегающую к территории квартала 500-метровую набережную Москвы-реки планируется благоустроить и превратить в большую парковую зону досуга и отдыха для всех москвичей», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

По его словам, концепция квартала «Сердце Столицы» предполагает обустройство общественного центра с многофункциональным павильоном, летним театром и водоемом, где жители смогут устраивать общие собрания, праздники, культурные и развлекательные мероприятия. За водоемом начинается холмистая местность для прогулок и пикников, плавно переходящая в обширный декоративный парк площадью около 2,4 тыс. кв. м.

Также в новом квартале будет сформировано спортивное ядро. В его состав войдут полноразмерный стадион и ряд универсальных площадок для игры в волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол. Кроме того, будет создана километровая сеть дорожек для бега, катания на роликах и велосипедах. Зона подростковой активности, где расположен скейт-парк и скалодром, вынесена на периферию квартала, но при этом находится внутри охраняемого периметра территории.