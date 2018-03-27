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Поисковый отряд «Лиза Алерт» открыл школу координаторов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Поисковый отряд «Лиза Алерт» открыл школу координаторов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: В-курсе.ру
В Москве стартовал курс лекций поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» для волонтеров, которые хотят стать координаторами. Уроки проходят в штаб-квартире «Билайн» (телекоммуникационный партнер отряда). Всего запланировано 12 лекций, которые продлятся до мая. Об этом "+1" сообщили в организации.
Координаторами в поисково-спасательном отряде называют специалистов, которые анализируют информацию о пропаже человека, разрабатывают стратегию поиска, подключают волонтеров и профессиональных спасателей, распределяют задачи, координируют действия служб и волонтеров. По словам руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, подготовка координаторов необходима для развития спасательного движения, так как для управления поисками требуются специальные навыки и опыт.
Участникам курса объяснят особенности поведения и психологии потерпевших, расскажут о возможностях взаимодействия со СМИ и законодательных нормах. Темой первых занятий стали заболевания, которые часто встречаются у пропавших людей, в частности деменция (приобретенное слабоумие) и РАС (расстройства аутического спектра). Врачи и психологи объяснили, как они проявляется, как следует обращаться с человеком с подобным диагнозом и каковы особенности поведения, важные для установления его местонахождения.
Как ожидается, очные занятия посетят более 80 человек. Еще сотни волонтеров из десяти российских регионов смогут подключиться к интернет-трансляциям.
"Мы уже организовывали школы инструкторов вместе с Центром поиска пропавших людей в Московской области. Этот опыт получился удачным, — рассказал Сергеев. — Сейчас, благодаря поддержке компании «Билайн», наша школа координаторов выходит на новый, всероссийский уровень. Региональные координаторы и волонтеры, которые планируют стать координаторами, могут смотреть наши лекции в прямом эфире и присылать вопросы спикерам, полноценно участвовать в обучении в интерактивномрежиме".
Первые поисковые отряды «Лиза Алерт» появились в 2010 г., с тех пор подразделения открылись более чем в 40 регионах России. За семь лет при участии добровольцев отряда были спасены более 20 тыс. человек. По словам Сергеева, в 2017 г. движение приняло более 9 тыс. заявок о пропаже людей. Более 7 тыс. человек нашлись живыми, более тысячи — погибшими.
"Лиза Алерт" принимает заявки на поиск человека любого возраста как в городе, так и в лесу. Чтобы сообщить о пропаже, можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, организованной «Билайн», или заполнить форму на сайте движения. Родственникам, коллегам или друзьям пропавшего необходимо предварительно подать заявление в полицию.
Любой желающий может подписаться на смс-оповещения о начале поисков рядом с местом проживания, чтобы присоединиться к спасательной операции. Для этого необходимо зайти на страницу сервиса, ввести свои номер телефона, имя, фамилию, город и выбрать приоритетное направление поиска — например, «поиски детей», «поиски пожилых людей» или «все поиски». Сообщения бесплатны и доступны для абонентов всех основных операторов. Подписку на оказание помощи в поисках, которые проходят рядом, оформили уже более 3 тыс. человек.
Материал предоставлен проектом "+1".
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