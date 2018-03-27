Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев в Челябинской области

Каждый доброволец пройдет инструктаж (основы поиска в городе, основа поиска в природной среде, первая помощь), — сообщается на официальной странице «Лизы Алерт» в соцсети. — В отряде также существуют разные направления (инфогруппа, картография, связь), специалисты по которым необходимы. По этим направлениям проводится обучения.

«Лиза Алерт» — отряд, созданный в память о 5-летней Лизе Фомкиной, трагически погибшей в лесу под Орехово-Зуево в сентябре 2010 года. Добровольцы занимаются поисков пропавших людей. За прошедший год в отряд со всей России поступило 9063 заявки о пропавших детях и взрослых, из них 6827 человек найдены живыми. Успех поисков зависит от многих факторов, уверены в отряде. Любая помощь: будь то фактический выезд на место, распространение информации в интернете, расклейка ориентировок, опрос прохожих или просто моральная поддержка добровольцев-поисковиков может стать неоценимой.

Всю информацию можно узнать, позвонив на круглосуточную горячую линию отряда «Лиза Алерт» 88007005452.