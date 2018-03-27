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В Екатеринбурге контрольную по математике сдали на «пять» 134 человека
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В Екатеринбурге контрольную по математике сдали на «пять» 134 человека 

АиФ Урал 35 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге массовую контрольную по математике «Что и требовалось доказать» сдали на «отлично» лишь 14% от общего количества участников, сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал».
В общей сложности пробную и «боевую» версию работы написали 964 екатеринбуржца. Из них за так называемый «боевой» вариант пятерки получили 14% участников, четверки — 30%, а тройки — 33%. «Решать задачи можно было онлайн или в одном из учебных заведений страны, в том числе в УрФУ. В этом году контрольная для екатеринбуржцев оказалась чуть легче, чем в прошлом: на пятерки и четверки ее выполнили 44% участников, а в 2017 году — 43%», — рассказала «АиФ-Урал» официальный представитель компании Яндекс в уральском регионе Александра Репьева.
Для сравнения чуть лучше контрольную написали жители Челябинска, где количество хорошистов и отличников составило 46%, зато в Перми это количество значительно ниже — всего 28%. Если говорить, в целом о России, то хорошистов и отличников оказалось 44%.
Всего по стране в контрольной математике приняло участие 22 тысячи человек. На выполнение контрольной работы отводился один час, но в среднем жители страны справлялись за 38 минут. Лучшими городами по хорошим оценкам оказались Нижний Новгород, Казань и Тюмень.
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