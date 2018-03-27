Перевозчики недовольны нынешней системой перевозок пассажиров в Латвии

Члены ассоциации считают, что выделяемое государством финансирование и компенсации недостаточны, что прямо влияет на работу перевозчиков. Плата государства за услугу покрывает 40-60% себестоимости перевозок, а в отдельных регионах 25-30%. Нормативные акты предусматривают аванс компенсации в размере не менее 95%, но перевозчики в первые месяцы 2018 года получили только 66,5-77% компенсации.

Также при расчете дотации из государственного бюджета перевозчикам на 2018 год не было учтено предполагаемое повышение зарплат и налогов.

С точки зрения ассоциации, тем самым уже в начале года под серьезной угрозой оказывается выполнение договоров об услугах. Ассоциация рассчитывает, что в дальнейшем государство будет соизмерять требования качества, выдвигаемые к пассажирским перевозкам, и доступное финансирование.

Ассоциация требует, чтобы Минсообщения срочно провело обоснованную экономическую оценку существующей системы транспортных услуг и подготовило модели ее организации и финансирования на период до 2030 года. Нужно исключить фактически невыполнимые или финансово тяжелые требования, например, к возрасту автобусов и другим техническим параметрам.