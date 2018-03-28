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В СВАО начались мероприятия по подготовке фонтанов к сезону
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В СВАО начались мероприятия по подготовке фонтанов к сезону 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Открытие сезона фонтанов в СВАО планируется в конце апреля. Предварительно специалисты соответствующих организаций проведут большой объем подготовительной и предпусковой работы.
— Точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий. При этом все 67 фонтанов, которые находятся на балансе ГБУ «Гормост», запустятся одновременно, — сообщил представитель ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
В СВАО есть более 40 фонтанов, 16 из которых расположены на территории ВДНХ. Один из них — легендарны «Золотой колос», который не функционировал последние 30 лет. Сейчас он закрыт на капитальный ремонт. К настоящему моменту завершена замена водопроводящей системы и укреплен остов, ведется подключение коммуникаций, специалисты собирают сам фонтан из отреставрированных фрагментов.
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