«Всегда представляла нефтяников суровыми людьми»

— Ольга, добрый день. Расскажите, как получилось, что студентов, тем более журналистов, позвали на новейшее месторождение?

— Я сейчас учусь на 4 курсе Югорского университета. Компания «Роснефть» добывает почти половину всей нефти автономного округа. И как я поняла, заинтересована в том, чтобы быть открытой для общения в том числе и с нами, студентами. Организация такого пресс-тура именно для будущих журналистов отличная идея. Мы часто пишем о событиях, связанных с добычей нефти. Но до сих пор я представляла этот процесс весьма абстрактно. Теперь понимаю весь масштаб главной отрасли Ханты-Мансийского округа

— Сложно было попасть на сам объект?

— Все было четко организовано и спланировано. Но вообще, сам план поездки у нас изменился из-за погоды. С утра была сильная метель. Мы даже думали, что пресс-тур не состоится. Но в Конданефти предусмотрели и возможность нештатных ситуаций. Когда мы подъехали на автобусе к зимнику нас уже ждала вахтовка. В дороге провели дольше, чем предполагалось сначала, почти два с половиной часа. Выехали утром в 8, вернулись вечером в 20 часов.

— А сколько всего человек было?

— 16 студентов, и наш заведующий кафедрой Любовь Третьякова

— Понял. На что удалось посмотреть в ходе тура?

— Получается, мы посетили две кустовые площадки на месторождении. Были в центральном пункте сбора, в лаборатории, где проверяют качество и готовность нефти. Там, к примеру, нам показали, как выглядит свежедобытая нефть, рассказывали про объёмы добычи. Было очень интересно, когда нам объясняли, как происходит гидроразрыв пласта — конечно, не вживую, а используя схемы. Но весь флот ГРП был развернут. Нам показали эксперимент с подготовкой геля проппанта в качестве расклинивающего элемента. Удивило, что вся техника для ГРП мобильная: сделали в одном месте, переехали в другое.

— Обычно люди, впервые побывавшие на месторождении, очень впечатляются местными столовыми. Вы как, оценили?

— Хорошая столовая с очень хорошими ценами. Еще так совпало, что у нашей одногруппницы в этот день был день рождения, и вот в этой самой столовой для нее подготовили праздничный обед.

— Вообще, как вам сама поездка в целом? Главные впечатления?

— Для меня, пожалуй, можно выделить два момента. Во-первых, Эргинский кластер находится неподалеку от поселка Цингалы, примерно в 40 километрах. Я и сама оттуда, и, конечно, никогда представить даже не могла, что однажды наша территория приобретет такое огромное значение не то, что для округа — для страны в целом.

— Наверняка половина поселка теперь там работает.

— В Цингалах живет порядка тысячи человек, и, по сути, вся молодежь, которая сидела без работы, теперь трудится на месторождении. Пожалуй, еще один плюс — это новый зимник «Конданефти», которым теперь пользуются и наши жители. Поселок на другой стороне Иртыша, добраться было сложно в любое время года, теперь, конечно легче. По крайней мере, в тот же Ханты-Мансийск зимой можно попасть без проблем. Как сказали бы раньше — в райцентр.

— Хорошо, а второй момент?

— Ну… месторождение огромное. Я и представить не могла, что это такая огромная площадь, всегда казалось, там максимум одна-две буровых. Но тот факт, что между кусами можно ехать по часу-два меня просто поразил. А, вот еще одно: люди, которые там работают, явно не испытывают какой-то удрученности от своей деятельности. Если честно, я всегда представляла нефтяников такими суровыми нелюдимыми мужчинами. А они, оказывается, обычные люди, такие, как и мы, легко идущие на контакт и вполне жизнерадостные. Вообще, хочу сказать, что вся эта поездка была крайне приятной. Я бы даже сказала, почетной. Ведь это почетно — хотя бы на день приобщиться к жизни одной из крупнейших мировых компаний. Нам выдали рабочую форму, проводили инструктажи по технике безопасности, рассказывали о тонкостях работы — про технологии повышения добычи из пластов, про горизонтальное бурение. Да, это безусловно сложно, поняли мы досконально не все. Да и за день очень сложно разобраться в таком объеме информации, но все равно — это интересно до безумия.