«Крематорий будет нас угнетать»: жители Рубежного написали петицию Азарову

Дмитрия Азарова. Планы властей по строительству крематория в поселке Рубежный не устраивают местных жителей. Они собирают подписи под петицией в адрес врио губернатора Самарской области

Место для возведения объекта уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное». Разрешение на проведение работ региональное Министерство строительства выдало ООО «Астерс».

— Качество жизни жителей поселка с каждым годом ухудшается в связи со значительным расширением территории кладбища «Рубежное» и на прилегающих к нему участках, а строительство крематория вообще недопустимо! Этот проект затрагивает морально-этические и религиозные чувства проживающих рядом граждан различных конфессий. Никому не будет приятно жить рядом с крематорием. Жители (и главное, дети!) каждый день будут видеть трубу, зная, что опять кого-то кремируют. Это будет негативно сказываться на психофизиологическом состоянии населения, — пишет автор петиции Наталья Зайцева

По ее словам, при строительстве крематория его санитарно-защитная зона (радиусом 500 метров) будет распространяться и на территорию леса. При этом буквально через дорогу располагается детский оздоровительно-образовательный центр «Юность», который является единственным в Самарской области профильным военно-спортивным учреждением и принимает в смену 170 детей.