Законопроект о запрете «мусорных» заводов рядом с городами отклонили

Власти Татарстана не поддержали предложение запретить строительство мусоросжигающих заводов вблизи населенных пунктов. В правительстве и аппарате президента РТ считают, что такие ограничения противоречат федеральному законодательству. Ожидается, что окончательно законопроект может быть отклонен в апреле. «Очевидно, завод может нести угрозу, его надо отодвигать от границ населенных пунктов и жилых массивов», — заявил газете «Коммерсантъ» автор законопроекта Артем Прокофьев В этом году планируется начать строительство мусоросжигающего завода в селе Осиново. Это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом). Работы завершатся не ранее 2022 года. Позиция руководства Татарстана по мусоросжигающему заводу сводится к одному: он должен быть абсолютно безопасным. Читайте также: В « Салават Купере» прошел митинг против «мусорного» завода «Мусорный» завод построят в Осиново. Слушания пройдут в июне