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Законопроект о запрете «мусорных» заводов рядом с городами отклонили
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Законопроект о запрете «мусорных» заводов рядом с городами отклонили 

Казанский Портал 59 минут назад
Власти Татарстана не поддержали предложение запретить строительство мусоросжигающих заводов вблизи населенных пунктов. В правительстве и аппарате президента РТ считают, что такие ограничения противоречат федеральному законодательству. Ожидается, что окончательно законопроект может быть отклонен в апреле.
«Очевидно, завод может нести угрозу, его надо отодвигать от границ населенных пунктов и жилых массивов», — заявил газете «Коммерсантъ» автор законопроекта Артем Прокофьев.
В этом году планируется начать строительство мусоросжигающего завода в селе Осиново. Это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом). Работы завершатся не ранее 2022 года.
Позиция руководства Татарстана по мусоросжигающему заводу сводится к одному: он должен быть абсолютно безопасным.
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