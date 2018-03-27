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Генсек ООН почтил память жертв рабства и призвал создать более инклюзивное общество
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Генсек ООН почтил память жертв рабства и призвал создать более инклюзивное общество 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 27 марта /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал мировое сообщество объединить усилия для создания более инклюзивного, равноправного и свободного общества. Эти слова прозвучали в ходе его выступления на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
Он отметил, что Генассамблея ООН учредила эту памятную дату 11 лет назад, чтобы постоянно напоминать мировому сообществу о страшных событиях в человеческой истории, а также разъяснить опасность, которую таят расовые предрассудки.
По словам генсека ООН, необходимо посредством образования и распространения знаний донести до молодого поколения точную информацию о бедах, принесенных рабством и работорговлей, а также мужестве и упорстве тех, кто был порабощен.
Он призвал мировое сообщество продолжать борьбу с принуждением к труду и обеспечить людям право на достойную жизнь и справедливое обращение.
Заметим, что в декабре 2007 года Генассамблея ООН объявила 25 марта Международным днем памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. —0—
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