Генсек ООН почтил память жертв рабства и призвал создать более инклюзивное общество

ООН , 27 марта / Синьхуа / — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал мировое сообщество объединить усилия для создания более инклюзивного, равноправного и свободного общества. Эти слова прозвучали в ходе его выступления на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

Он отметил, что Генассамблея ООН учредила эту памятную дату 11 лет назад, чтобы постоянно напоминать мировому сообществу о страшных событиях в человеческой истории, а также разъяснить опасность, которую таят расовые предрассудки.

По словам генсека ООН, необходимо посредством образования и распространения знаний донести до молодого поколения точную информацию о бедах, принесенных рабством и работорговлей, а также мужестве и упорстве тех, кто был порабощен.

Он призвал мировое сообщество продолжать борьбу с принуждением к труду и обеспечить людям право на достойную жизнь и справедливое обращение.

Заметим, что в декабре 2007 года Генассамблея ООН объявила 25 марта Международным днем памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. —0—