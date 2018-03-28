Ещё
Управляющие компании не смогут быть посредниками при оплате за услуги ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющие компании не смогут быть посредниками при оплате за услуги ЖКХ 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Управляющие компании больше не понадобятся для того, чтобы через них жильцы многоквартирных домов оплачивали ЖКХ-услуги, это можно будет делать напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО).
Эти поправки в законодательство предложили председатель думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и её первый зампред Павел Качаев. Госдума законопроект уже приняла, и 28 марта его планирует рассмотреть Совет Федерации.
Сейчас управляющие компании являются посредниками по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом они не получают какого-либо вознаграждения за подобные услуги, а ответственность несут. Зачастую управляющим компаниям даже приходится искать дополнительные средства для покрытия расходов собственников. В итоге компании терпят убытки, становятся банкротами, а РСО вообще могут отказаться от договора с управляющей компанией в одностороннем порядке из-за задолженности.
Если закон будет принят, то правительству ещё предстоит разработать методические рекомендации по размеру платы за содержание жилого помещения для собственников, которые вовремя не выбрали способ управления многоквартирным домом. Кроме того, должен быть установлен размер платы за содержание жилого помещения и порядок определения предельных индексов её изменения.
Парламентская газета: последние новости
Систему безопасности в «Зимней вишне» отключили незадолго до пожара Захарова назвала презентацию Великобритании о «деле Скрипаля» провалом Почему дачники оказались крайними
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным307
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля30
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово17
Охранник «Зимней вишни» не выключал сигнализацию36
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово444
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение