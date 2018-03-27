Наказ Путина выполнен своеобразно: платить за услуги ЖКХ будем больше

Если исключить управляющие компании из схемы оплаты «коммуналки», тарифы поднимут ресурсники

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий жильцам многоквартирных домов заключать договоры на оплату воды и тепла напрямую с поставщиками ресурсов. Тем самым депутаты выполнили поручение президента Путина и исключили из схемы оплаты коммунальных услуг недобросовестные управляющие компании (УК). По экспертным оценкам, именно из-за противозаконных действий посредников сформировалось порядка 250 млрд рублей задолженности. То есть средства с жильцов собрали, но не перечислили ресурсникам. Впредь собственники будут сами решать, продолжать ли сотрудничать с УК или же переходить на прямые договоры. Однако сэкономить на оплате ЖКХ все равно не удастся. Поставщикам ресурсов придется поднять тарифы, так как на их плечи ляжет новое бремя. И масштаб ценового скачка будет зависеть от их аппетитов.

В законе сказано, что если управляющая компания добросовестная и вовремя перечисляет ресурсоснабжающим организациям (РСО) платежи жильцов, она по-прежнему остается участником схемы РСО—УК—потребители. Если же организация-посредник накопит задолженность и станет распоряжаться деньгами собственников квартир на свое усмотрение, не перенаправляя их на счета РСО, ресурсники или жильцы вправе отказаться от ее услуг и заключать договоры напрямую. «Граждане могут остаться в выигрыше, но не из-за снижения трат, а за счет того, что не будет злоупотреблений со стороны УК, — предположил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . — В большинстве случаев деньги банально воровались».

К слову, в последние 3 года задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги растет угрожающими темпами. «В 2015 году она составила порядка 135 млрд рублей, в 2016-м уже свыше 250 млрд рублей и более 600 млрд рублей в прошлом году», — рассказал «КВ» главный эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков . По оценкам экспертов, 250 млрд рублей задолженности сформировалось по вине управляющих компаний. «Это и неудивительно, при общей собираемости платежей на уровне 95% УК из своего кармана должны выплачивать недостающие 5% суммы. Отсюда и завышение тарифов и преступные схемы хищения денег», — подчеркнул наш собеседник.

«От нововведения выиграют все», — заявил после принятия законопроекта первый зампредседателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин

Евгений Богомольный. Отметим, что законопроект не коснется электроэнергии и газа. Данные ресурсы уже оплачиваются напрямую по отдельным жировкам. Речь о возможности заключения прямых договоров с поставщиками воды и тепла. Но тут не выработана четкая система: не ясно, кто будет выставлять счета, а также требовать с неплательщиков погасить задолженность за пользование ресурсом. «Если исключить из действующей системы УК, данные обязанности лягут на плечи РСО», — подчеркнул в разговоре с «КВ» заведующий кафедрой Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

По его словам, ресурсникам придется расширять штат сотрудников, которые будут выполнять данные функции, им, в свою очередь, придется платить заработную плату. Поставщикам ресурсов придется поднять тарифы, дабы покрыть эти расходы. Другого способа нет. Насколько вырастут платежи, собеседник «КВ» предположить не решился. «Все зависит от аппетитов РСО», — сказал он.

Сбор средств за жилищные и коммунальные услуги, перевод их РСО, а также выбивание задолженности с неплательщиков не были главными функциями управляющих компаний. «УК станут нести меньше ответственности за все, что связано с коммунальными услугами, но это и не является их первостепенной задачей. Основные обязанности — содержание жилого фонда, его безопасное состояние, создание нормальных условий жизни собственников квартир. Под юрисдикцию этих организаций попадают все коммуникации, их обслуживание, а также содержание придомовой территории, уборка общедомовых помещений», — подытожил эксперт.

МЕЖДУ ТЕМ Кстати, в Москве принимаемый законопроект уже пять лет существует в мягкой версии — в виде так называемого расщепления платежей. Как объяснили «КВ» эксперты, сбор средств происходит через городскую структуру (МФЦ), деньги идут напрямую ресурсоснабжающим компаниям. При этом договоры собственники заключают через управляющую компанию. И она же — управляющая компания — принимает жалобы и работает с неплательщиками. Согласно данным эксперта по информатизации ЖКХ Владимира Рязанского, домов, перешедших на единый платежный вариант, сейчас в Москве большинство — 29–30 тысяч из 33–44 тысяч существующих.

— При вступлении закона в силу и при выборе собственниками этого способа оплаты ЖКХ им нужно будет заключить договор напрямую с ресурсопоставляющей компанией, — объяснил «КВ» председатель союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин . — Она не имеет офисов и возможностей, чтобы напрямую работать с людьми. Не исключено, что в Москве ресурсники также обратятся в МФЦ для обслуживания биллинга и заключения договоров. При этом вообще-то Жилищный кодекс давно разрешает на основании общего собрания собственников работать напрямую с поставщиками ресурсов. Странно, что никто этой возможностью выбора не пользовался.