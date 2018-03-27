Сотрудники полиции в Бурятии представлены к награде

17 марта около четырех утра в дежурную часть отдела МВД России по Селенгинскому району Бурятии поступило сообщение о двойном убийстве в местности в 35 км от г. Гусиноозерск . В совершении убийства подозревался ранее судимый за тяжкое преступление гражданин.

На место происшествия на дежурном «УАЗе» незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Однако, добравшись до озера Гусиное, полицейские обнаружили, что участок объездного пути вокруг озера засыпан полутораметровым слоем снега. Единственно возможным маршрутом оставался лед озера. С учетом чрезвычайности обстоятельств руководителем группы было принято решение двигаться по замерзшей акватории озера, не дожидаясь приезда спецтехники.

Опытный полицейский-водитель сержант полиции Э. Шарапов был максимально осторожен и собран, двигаясь по льду. Однако в полутора километрах от берега служебная автомашина попала в трещину и сразу начала уходить под лед.

Водитель и сидевший рядом начальник уголовного розыска ОМВД майор полиции Владимир Тугульдуров смогли открыть передние двери и выбраться самостоятельно. Эвакуацию четверых пассажиров осложняло то обстоятельство, что боковая дверь салона оказалась заблокирована льдом. Счет шел на секунды.

— Паники не было, — рассказал о пережитом начальник полиции ОМВД России по Селенгинскому району подполковник полиции Вячеслав Красногоров, — около минуты потребовалось на то, чтобы сориентироваться в ситуации и найти выход. Эксперт–криминалист Бэликто Балдоржиев сразу рванулся к люку на крыше и разблокировал его.

Водитель и старший группы снаружи мгновенно помогли ему открыть люк и буквально выдернули в узкий проем оставшихся в салоне коллег.

Затем сотрудникам предстояло доплыть в ледяной воде до кромки льда и выбраться из полыньи. Финал у реальной истории счастливый: помогая другу, они выбрались на твердую поверхность и сообщили в отдел о происшествии.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции на специальном транспорте МЧС — катере на воздушной подушке. Затонувшая машина в тот же день была благополучно поднята при содействии сотрудников улан-удэнского поисково-спасательного отряда на поверхность, понеся незначительный ущерб в виде разбитых фар.