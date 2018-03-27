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В Костроме расчищают снег и ливневки
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В Костроме расчищают снег и ливневки 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме готовятся к пропуску талых вод, узнал KOSTROMA.TODAY. МКУ «Дорожное хозяйство» раздвигает снежные валы и чистит ливневки.
«По состоянию на сегодняшний день для обеспечения пропуска талых вод и бесперебойной работы ливневой канализации завершён вывоз снега с участков 39 улиц. В том числе, со всех 14 участков улично-дорожной сети, попадающих в зону подтопления», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
По поручению главы администрации работы нужно будет завершить до 1 апреля.
На данный момент расчищено 445 ливневок из 600.
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