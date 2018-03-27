Над Башкирией нависнет голубая луна

31 марта жители Башкирии смогут полюбоваться на полнолуние. В марте луна станет круглой уже во второй раз. Впервые это произошло второго числа.

— Традиционно второе полнолуние в месяце называют голубой луной. Это просто термин, и он никак не связан с изменением цвета небесного светила, — рассказали в уфимском планетарии.

В этом году только две голубых луны. Первая была в январе, а вторая — в марте. Такое происходит, когда в феврале нет ни одного полнолуния, то есть примерно раз в 19 лет. При чем отсутствие полнолуния называют черной луной.

Голубая луна — это просто термин