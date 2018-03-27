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На 73 безработных в Кургане приходится сто вакансий
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На 73 безработных в Кургане приходится сто вакансий 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане уменьшается число безработных: за поиском работы в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» обратилось на 16% меньше человек, чем в прошлом году. Об этом рассказал директор центра Павел Устюжанин. Всего, по данным на 22 марта, на учете в центре занятости состоят 2604 курганца, из них безработных — 2191 человек. Интересно, что в 2018 году стало больше соискателей-мужчин — на 14,5%.
— Уровень регистрируемой безработицы на 22 марта этого года составляет 1,30%, что на 0,27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя продолжительность безработицы также сократилась и составила 4,7 месяца. С начала года с помощью центра занятости было трудоустроено 414 человек, — сообщает пресс-служба городской администрации.
С начала года в службу занятости обратилось 25 выпускников, из них девять удалось трудоустроить, 17 получили статус безработного. Сложнее всего, по словам Устюжанина, трудоустроиться выпускникам средних образовательных учреждений, не имеющим никакой специальности.
Количество поданных в центр занятости вакансий увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество вакансий (15%) — в сфере обрабатывающего производства, по 14% — в сфере торговли и ремонта автотранспорта. На 73 безработных в настоящее время приходится сто вакансий.
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