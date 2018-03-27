ЖРЭП заплатит за страдания жильца многоэтажки

Заводской районный суд Орла частично удовлетворил требования к МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (заказчик) о защите прав потребителей. В пользу жильца одного из домов, который обслуживает УК, решено взыскать 75 тысяч рублей.

В результате несвоевременного ремонта кровли, сброса снега, крыша пришла в ненадлежащее техническое состояние, в результате с потолка одной из квартир потекли ручьи. На неоднократные обращения собственника жилища ЖРЭП не реагировал. Мужчина был вынужден сам принять меры к предотвращению дальнейших протечек и устранению последствий предыдущих потопов.

Отвечая на претензии жильца в ходе судебного разбирательства, представитель ЖРЭП заявил, что восстановить крышу возможно только в рамках капремонта. Это утверждение опровергли эксперты, привлеченные к разбирательству. По мнению специалистов ООО «Центр независимой экспертизы и оценки „АНСОР“, все недостатки можно было устранить в рамках текущего ремонта.

Принимая во внимание характер и объем причиненных физических и нравственных страданий, длительность нарушения права, суд решил взыскать с УК в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей. Также ЖРЭП возместит убытки, причиненные залитием квартиры, оплатит штраф и компенсирует расходы на экспертизу.

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