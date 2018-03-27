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Экс-чиновник мэрии Егор Свалов назначен заместителем Николая Смирнова
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Экс-чиновник мэрии Егор Свалов назначен заместителем Николая Смирнова 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении бывшего председателя Комитета по экологии администрации Екатеринбурга заместителем министра энергетики и ЖКХ, сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал».
Указ был подписан еще 23 марта, сообщают в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Согласно официальному документу, Егор Свалов назначен заместителем Николая Смирнова на испытательный срок в два месяца.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», екатеринбургский чиновник написал заявление об увольнении из горадминистрации по собственному желанию. Егор Свалов в мэрии возглавлял Комитет по экологии и природопользованию. Считается одним из тех чиновник, с которыми приятно и удобно работать. Одним из достижений Егора Свалова на его бывшем посту стало изучение грязи уральской столицы. Исходя из полученного анализа, в горадминистрации намерены сделать конкретные выводы по экологической стабилизации в городе.
Сейчас обязанности Егора Свалова в мэрии исполняет его заместитель Татьяна Савина.
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