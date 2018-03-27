Экс-чиновник мэрии Егор Свалов назначен заместителем Николая Смирнова

Указ был подписан еще 23 марта, сообщают в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Согласно официальному документу, Егор Свалов назначен заместителем Николая Смирнова на испытательный срок в два месяца.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», екатеринбургский чиновник написал заявление об увольнении из горадминистрации по собственному желанию. Егор Свалов в мэрии возглавлял Комитет по экологии и природопользованию. Считается одним из тех чиновник, с которыми приятно и удобно работать. Одним из достижений Егора Свалова на его бывшем посту стало изучение грязи уральской столицы. Исходя из полученного анализа, в горадминистрации намерены сделать конкретные выводы по экологической стабилизации в городе.