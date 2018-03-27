На Южном Урале подрывают лёд к весеннему паводку

На Южном Урале начались работы по защите населения от половодья, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По словам заместителя губернатора Олега Климова, проведены все подготовительные работы к безопасному пропуску талых вод. В местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка.

«Уже в ближайшие дни на водных объектах в Варненском, Ашинском и Брединском муниципальных районах пройдут взрывные работы. Превентивные меры по искусственному ослаблению льда будут приняты в Октябрьском, Ашинском районах, распиловка — в Троицком городском округе», — отмечает Климов.

Отметим, что к встрече паводка готовы около девяти тысяч человек, две тысячи единиц техники, 126 плавсредств, четыре воздушных судна.