Цены в российских портах будут устанавливаться только в рублях

Услуги, которые оказываются в российских портах, подлежат оплате только в рублях. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу после рассмотрения и одобрения на заседании Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года. Документ размещен на официальном сайте кабинета министров.

Причина установления стоимости услуг в национальной валюте в том, что изменчивость ее курса (в том числе негативная) по отношению к основным мировым валютам приводит к росту стоимости услуг для российских юрлиц, отмечается в пояснительной записке к документу.

Впрочем, возможность установления стоимости услуг в иностранной валюте или условных денежных единицах тоже остается, однако формат определения такой цены будет определяться дополнительно — в рамках федерального законодательства.