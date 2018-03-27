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Цены в российских портах будут устанавливаться только в рублях
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Цены в российских портах будут устанавливаться только в рублях 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Услуги, которые оказываются в российских портах, подлежат оплате только в рублях. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу после рассмотрения и одобрения на заседании Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года. Документ размещен на официальном сайте кабинета министров.
Причина установления стоимости услуг в национальной валюте в том, что изменчивость ее курса (в том числе негативная) по отношению к основным мировым валютам приводит к росту стоимости услуг для российских юрлиц, отмечается в пояснительной записке к документу.
Впрочем, возможность установления стоимости услуг в иностранной валюте или условных денежных единицах тоже остается, однако формат определения такой цены будет определяться дополнительно — в рамках федерального законодательства.
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