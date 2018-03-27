В Госдуму внесен законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об уточнении полномочий органов местного самоуправления в области защиты прав потребителей. Об этом сообщает сайт правительства.

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» положениями о праве органов местного самоуправления осуществлять мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные ст. 44 Закона РФ «О защите прав потребителей» (рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, обращение в суды в защиту прав потребителей)», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что принятие законопроекта направлено на обеспечение защиты прав потребителей на местном уровне.