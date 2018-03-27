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В Госдуму внесен законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей
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В Госдуму внесен законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об уточнении полномочий органов местного самоуправления в области защиты прав потребителей. Об этом сообщает сайт правительства.
«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» положениями о праве органов местного самоуправления осуществлять мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные ст. 44 Закона РФ «О защите прав потребителей» (рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, обращение в суды в защиту прав потребителей)», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что принятие законопроекта направлено на обеспечение защиты прав потребителей на местном уровне.
Документ подготовлен Роспотребнадзором.
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