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Регионы займутся мероприятиями в сфере защиты прав потребителей
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Регионы займутся мероприятиями в сфере защиты прав потребителей 

Российская Газета 1 час назад
Органы местного самоуправления получат право на организацию на местах мероприятий, способствующих реализации защиты прав потребителей, соответствующий законопроект, текст которого размещен на официальном сайте кабинета министров, внесен в Государственную думу после рассмотрения и одобрения, которое прошло в рамках заседания от 22 марта 2018 года.
К такого рода мероприятиям, в частности, относятся рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, обращение в суды в защиту прав потребителей, говорится в пояснительной записке к документу.
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