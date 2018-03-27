Регионы займутся мероприятиями в сфере защиты прав потребителей

Органы местного самоуправления получат право на организацию на местах мероприятий, способствующих реализации защиты прав потребителей, соответствующий законопроект, текст которого размещен на официальном сайте кабинета министров, внесен в Государственную думу после рассмотрения и одобрения, которое прошло в рамках заседания от 22 марта 2018 года.

К такого рода мероприятиям, в частности, относятся рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, обращение в суды в защиту прав потребителей, говорится в пояснительной записке к документу.