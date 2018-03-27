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Норвегия обеспечит Арктику широкополосным интернетом
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Норвегия обеспечит Арктику широкополосным интернетом 

ТАСС 1 час назад
ОСЛО, 27 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия намерена обеспечить широкополосным спутниковым доступом к сети интернет обширные области в Арктике. Как отмечают в правительстве станы, улучшение качества соединения со всемирной сетью в высоких широтах соответствует не только интересам простых пользователей в норвежском Заполярье, но и различных государственных ведомств.
"Данный проект важен для норвежских Вооруженных сил и может также удовлетворить потребности наших союзников [по НАТО]", — заявил министр обороны страны Франк Бакке-Енсен.
Обеспечить стабильное и быстрое интернет-соединение выше 65-й параллели, где качество связи низкое, должны два спутника, которые в 2022 году планирует запустить компания Space Norway AS. Правительство скандинавского королевства пообещало выделить компании 1 млрд крон (около $130 млн по текущему курсу), если она сможет привлечь дополнительные средства за счет частных инвестиций и обеспечить прибыльность проекта в течение всего срока службы спутников, который составит 15 лет.
"Высокие широты — наиболее важная для Норвегии стратегическая зона ответственности, — отметила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрейде. — Вполне естественно, что мы намерены стать лидером в обеспечении лучшего качества связи в регионе".
В норвежском правительстве отмечают, что плохое качество связи за Полярным кругом затрудняет работу экстренных служб, в том числе задачи по поиску и спасению на море, борьбе с разливами нефти и разрешению иных кризисных ситуаций. Высокоскоростной спутниковый интернет должен также принести пользу норвежским и иностранным рыболовам, ведущим промысел в Баренцевом море, участникам научно-исследовательских и нефтегазовых проектов в Арктике.
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