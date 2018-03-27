В Приморье вручили первые «Айфоны» по итогам конкурса селфи на избирательных участках

Окончательные итоги подведут 2 апреля. Находке наградили первых призеров конкурса «Фото на участке», который был приурочен к выборам президента России 18 марта. Как сообщает инстаграм-аккаунт администрации Находкинского городского округа, призы, смартфоны Apple iPhone X, получили Александр Кочев (набрал 875 голосов), Николай Иванов и Виктор Полехин. «Тех, кто немного «недобрал» голосов до победителей, ждут поощрительные призы — смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor и Meizu», — говорится в сообщении. Публикация от Nakhodka City (@nakhodka.city) 26 Мар 2018 в 1:29 PDT Между тем, на сайте «ПриморьеВыбирает» также опубликованы результаты конкурса среди жителей Арсеньева . Планируется, что окончательные итоги по всем городам и районам подведут 2 апреля. На выборах 18 марта большинство голосов в Приморье отдали за Владимира Путина