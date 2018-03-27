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В Приморье вручили первые «Айфоны» по итогам конкурса селфи на избирательных участках
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В Приморье вручили первые «Айфоны» по итогам конкурса селфи на избирательных участках 

Prim.News 1 час назад
Окончательные итоги подведут 2 апреля.
В Находке наградили первых призеров конкурса «Фото на участке», который был приурочен к выборам президента России 18 марта.
Как сообщает инстаграм-аккаунт администрации Находкинского городского округа, призы, смартфоны Apple iPhone X, получили Александр Кочев (набрал 875 голосов), Николай Иванов и Виктор Полехин.
«Тех, кто немного «недобрал» голосов до победителей, ждут поощрительные призы — смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor и Meizu», — говорится в сообщении.
Публикация от Nakhodka City (@nakhodka.city)
26 Мар 2018 в 1:29 PDT  Между тем, на сайте «ПриморьеВыбирает» также опубликованы результаты конкурса среди жителей Арсеньева. Планируется, что окончательные итоги по всем городам и районам подведут 2 апреля.
На выборах 18 марта большинство голосов в Приморье отдали за Владимира Путина.
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