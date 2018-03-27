От Петербургской до Толстого. Дороги в центре ждут ремонта

Этой весной ям на казанских дорогах меньше, чем раньше. Но это не отменяет ямочного ремонта. Специалисты приступили к тщательному исследованию улиц, чтобы составить список ям, от которых нужно срочно избавиться.

В списке уже фигурируют улица Подлужная и заезд на Миллениум. И это временная мера. Дело в том, что Подлужная и так включена в список дорог, которые отремонтируют капитально. В него также вошли несколько центральных казанских улиц. Компания подобралась компактная. В этом году отремонтируют:

— ул. Хади Такташа;

— ул. Михаила Худякова;

— проезд на участке (от Коротченко до ул. Саид-Галеева);

— ул. Толстого;

— ул. 2-я Газовая;

— ул. Ботаническая (от Шаляпина до Роторной);

— ул. Баумана, вдоль стен Кремля, с ремонтом тротуаров;

— ул. Камиля Якуба (от Девятаева до Дулата Али);

— ул. Зайцева (от Меховщиков, с ремонтом тротуаров);

— площадь Тысячелетия;

— ул. Петербургская (от Айдинова до Назарбаева).

Кстати, 1 апреля в Казани начнется генеральная уборка. Два месяца город будут готовить к большому футбольному чемпионату. В порядок приведут все, что может попасться на глаза гостям: дворы, парки, зеленые зоны, дорожные знаки, светофоры, остановки, столбы, урны и тому подобное. Городская администрация приглашает казанцев присоединиться к уборке. Инвентарь для уборки можно взять в своей управляющей компании. За два месяца Казань обещают привести в полную готовность к встрече гостей.

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