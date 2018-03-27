Оплатить нужно срочно:60 тысяч жителей Оренбуржья получат красные квитанции

Орска и Такие претензии-уведомления с напоминанием о задолженности за энергоресурсы от Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» придут 60 тысячам клиентов. Большая часть уведомлений касается должников за электроэнергию — это порядка 50 тысяч потребителей. Остальные претензии будут направлены жителям Оренбурга Медногорска , имеющим неоплаченные счета за первый квартал по теплу и горячему водоснабжению.

— В апреле красные квитанции за март придут абонентам, которые имеют задолженность свыше 500 рублей за электричество и свыше 1000 рублей за отопление и горячее водоснабжение, с периодом задержки оплаты от 3 месяцев и выше. Реестр должников для рассылки претензий был сформирован по состоянию оплат на середину марта. В случае, если клиент погасил задолженность после 20 марта — просьба обратиться в ближайший офис обслуживания компании или по телефону Контакт-центра, для уточнения данных лицевого счета, — комментируют в «ЭнергосбыТ Плюс». — Задолженность следует оплатить в течение 20 дней с момента получения претензии.

По состоянию на 1 марта 2018 года дебиторская задолженность населения в адрес ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию и горячее водоснабжение в Оренбурге, Орске и Медногорске составляет 1 миллиард 655 миллионов рублей, из них просроченная задолженность — 1 миллиард 200 миллионов рублей. Неоплаченные счета за потребленную электроэнергию жителей региона превысили отметку 464 миллиона рублей, 169 миллионов при этом — долги со сроком давности от трёх месяцев.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает, что продолжает работу по взысканию долгов за энергоресурсы. После рассылки уведомлений, в случае неоплаты, поставщики ресурсов будут вынуждены инициировать процедуры ограничения подачи электроэнергии и горячей воды, а также обратиться в суд с иском о взыскании основного долга, штрафных санкций и компенсации судебных издержек, — подчеркивают в энергосбытовой компании.