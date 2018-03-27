В Тюмени начался экологический конкурс «Зелёные дворы–зелёный город!»

С целью организации благоустройства и озеленения дворовых территорий города департамент городского хозяйства администрации Тюмени организует городской экологический конкурс «Зелёные дворы — зелёный город!». Сроки проведения конкурса — с 26 марта по 14 сентября 2018 года.

К участию в конкурсе приглашаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.

«По условиям конкурса участникам за счёт собственных средств нужно произвести посадку деревьев и кустарников на территории одного или нескольких земельных участков с элементами озеленения и благоустройства, находящихся в собственности собственников помещений многоквартирных домов, где вышеперечисленные организации осуществляют управление общим имуществом», — сообщили в администрации города.

Конкурс проводится по следующим категориям:

Управляющие организации;

Жилищные или жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.

В каждой категории определены соответствующие критерии и условия участия в конкурсе. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 6 апреля 2018 года (по установленной форме) в электронном виде по адресу электронной почты: BuldakovaMA@tyumen-city.ru.

После регистрации, с 9 апреля по 13 мая участникам за счет собственных средств необходимо осуществить мероприятия по озеленению территории дворов, указанных в заявках, после чего необходимо до 20 мая повторно направить заявку с уточненным списком дворовых территорий, где была произведена посадка зеленых насаждений.

С 21 мая по 31 мая конкурсная комиссия совершит объезд дворовых территорий — участников, подтвердивших свое участие в конкурсе. И на заключительном этапе конкурса с 27 августа по 7 сентября конкурсная комиссия вновь осуществит объезд дворовых территорий на предмет качества и ухода за высаженными зелеными насаждениями (в присутствии представителя организации — участника).

Подведение итогов состоится 14 сентября 2018 года, победители в каждой категории будут награждены ценными подарками.