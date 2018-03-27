Ещё
В Тюмени начался экологический конкурс «Зелёные дворы–зелёный город!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

В Тюмени начался экологический конкурс «Зелёные дворы–зелёный город!» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
С целью организации благоустройства и озеленения дворовых территорий города департамент городского хозяйства администрации Тюмени организует городской экологический конкурс «Зелёные дворы — зелёный город!». Сроки проведения конкурса — с 26 марта по 14 сентября 2018 года.
К участию в конкурсе приглашаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.
«По условиям конкурса участникам за счёт собственных средств нужно произвести посадку деревьев и кустарников на территории одного или нескольких земельных участков с элементами озеленения и благоустройства, находящихся в собственности собственников помещений многоквартирных домов, где вышеперечисленные организации осуществляют управление общим имуществом», — сообщили в администрации города.
Конкурс проводится по следующим категориям:
Управляющие организации;
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.
В каждой категории определены соответствующие критерии и условия участия в конкурсе. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 6 апреля 2018 года (по установленной форме) в электронном виде по адресу электронной почты: BuldakovaMA@tyumen-city.ru.
После регистрации, с 9 апреля по 13 мая участникам за счет собственных средств необходимо осуществить мероприятия по озеленению территории дворов, указанных в заявках, после чего необходимо до 20 мая повторно направить заявку с уточненным списком дворовых территорий, где была произведена посадка зеленых насаждений.
С 21 мая по 31 мая конкурсная комиссия совершит объезд дворовых территорий — участников, подтвердивших свое участие в конкурсе. И на заключительном этапе конкурса с 27 августа по 7 сентября конкурсная комиссия вновь осуществит объезд дворовых территорий на предмет качества и ухода за высаженными зелеными насаждениями (в присутствии представителя организации — участника).
Подведение итогов состоится 14 сентября 2018 года, победители в каждой категории будут награждены ценными подарками.
Уральский меридиан: последние новости
«Облкоммунэнерго» займется уличным освещением Полевского Тюменец лишился земель и машины за долг в размере более 50 млн рублей Людмила Варакина: Уроки сноса телебашни. Кому на Руси всё позволено?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово513
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово172
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной36
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США228
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг445
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение