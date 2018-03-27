«Тольяттиазот» привлек 180 млн евро на строительство агрегата карбамида

По условиям кредитного соглашения проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2% годовых. Гарантом выступит швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

Заемные средства предназначены для финансирования проектирования и поставок оборудования и технологий для строительства на площадке ПАО «ТоАЗ» третьего агрегата производства карбамида мощностью 2200 тонн в сутки, более экономичного и эффективного по сравнению с имеющимися агрегатами.

В рамках организации финансирования был проведен независимый аудит соответствия проекта "Тольяттиазота" требованиям Международной финансовой корпорации (МФК, входит в Группу Всемирного банка ), в том числе в области экологической безопасности, охраны труда и социальной политики.

Комментируя подписание соглашения, председатель совета директоров ПАО «ТоАЗ» Петр Орджоникидзе отметил: «Тольяттиазот» впервые в своей истории привлекает такое сложное и долгосрочное заемное финансирование, поэтому весь процесс потребовал тщательной и слаженной работы не только финансово-экономической, но и многих других служб предприятия. Мы очень позитивно оцениваем полученные нами условия финансирования. В частности, его стоимость и длительность теперь будут эталоном для «Тольяттиазота». Решение уважаемых международных финансовых организаций о поддержке проекта «ТоАЗа» является своеобразным знаком качества, подтверждением правильности нашей стратегии и уверенности в ее успехе".

Проект нового агрегата по производству карбамида разработан в сотрудничестве с компанией Casale S. A. (Лугано, Швейцария ). Его строительство позволит «ТоАЗу» увеличить долю аммиака, перерабатываемого в продукт с большей добавленной стоимостью, создаст около 100 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней.

Агрегат проектировался с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности, что гарантирует значительное снижение уровня выбросов в атмосферу при обеспечении степени очистки по карбамиду в 93%.

На данный момент проект прошел общественные слушания и государственную экспертизу, получено разрешение на строительство, ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

В настоящее время на «Тольяттиазоте» работают два агрегата по производству карбамида мощностью по 480 тысяч тонн в год каждый.