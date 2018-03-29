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Часть проспекта Ленина открыли для движения автотранспорта
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Часть проспекта Ленина открыли для движения автотранспорта 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Об этом сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции. Четная сторона проспекта Ленина в районе ТЦ «Зимняя вишня» в сторону вокзала вновь доступна для движения. По нечетной стороне движение производится по следующей схеме:
автобусы в направлении движения от железнодорожного вокзала — проспект Ленина — улица Дзержинского — улица Красноармейская — улица 50 лет Октября — проспект Ленина и далее своими маршрутами;движение трамвая № 1 и троллейбуса № 2 возобновляется по действующим маршрутам в обоих направлениях;движение троллейбусных маршрутов № 3, 11 будет осуществляться по маршруту: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо Гарантия» в прямом и обратном направлениях;движение троллейбусных маршрутов № 6, 12 будет осуществляться: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо Гарантия» в прямом направлении, а в обратном направлении: ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Октябрьский и далее своими маршрутами.
На ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до проспекта Советского также сохраняется временная отмена действия дорожных знаков, устанавливающих одностороннее движение на данном участке. Работает двустороннее движение.
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