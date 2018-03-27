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Астролог рассказал, когда начались отношения Путина и Кабаевой
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Астролог рассказал, когда начались отношения Путина и Кабаевой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что полная завеса тайны в вопросе личной жизни Путина обусловлена его гороскопом. Но Росс почти уверен, что Путин состоит в официальном браке с Кабаевой. Об этом пишет «Обозреватель».
«Судя по карте рождения, у них это началось еще с 2006 года. И его можно понять — она красивая умная женщина, депутат Государственной думы России», — отметил он.
Астролог подчеркнул, что Кабаева прекрасно подходит Путину на роль спутницы жизни. «Она полностью вписывается в его дух счастья. Она для него — символ большого счастья и крепкой семьи», — добавил он.
Как писал «ФедералПресс» ранее, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Юрию Дудю на его YouTube-канале рассказал об отношениях Кабаевой и Путина.
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